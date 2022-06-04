إيطاليا تسجل 9 آلاف و692 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة

سجلت إيطاليا 9 آلاف و692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و40 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17 مليونا و467 ألفا و642، والوفيات إلى 166 ألفا و875.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 137 مليونا و825 ألفا و248 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.