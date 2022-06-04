كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية طالبت خلاله بالإفراج عن أحد المتهمين فى قضية اتجار بالمواد المخدرة زاعمةً تلفيق التهم له من قبل تجار مخدرات آخرين، على غير الحقيقة، وتردد عدد من أهلية المذكور للمطالبة بالإفراج عنه.

وبفحص الواقعة تبين أن المذكور مقيم بدائرة قسم شرطة السادات بالمنوفية، سبق ضبطه بناءً على إذن من النيابة العامة بتاريخ 24 مايو 2022 وضبط بحوزته (بندقية آلية، 5 طلقات من ذات العيار، 17 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 150، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق وتم تجديدها خمسة 15 ومازال بمحبسه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.