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بعد مرور 100 يوم على الهجوم الروسي، أقسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تحقيق النصر.

وقال زيلينسكي في خطاب بالفيديو مساء الجمعة، إن هناك ثلاث كلمات تناضل بلاده من أجلها «السلام، النصر، أوكرانيا».

والتقطت الصورة المسجلة في الهواء الطلق مكتبه في كييف.

وقال رئيس الدولة: «قبل 100 يوم بالضبط استيقظنا على واقع جديد».

ووصف زيلينسكي، تجربة الحرب بأنّها تتضمن كلمات جديدة كان يجب أن يتعلمها الأوكرانيون، وتتضمن أوصافا فظيعة مثل سقوط الصواريخ، والخراب، والترحيل.

وأضاف أنه تمت إضافة أسماء الأماكن مثل هوستوميل وبوتشا وماريوبول وأسماء روسية وأوكرانية وأجنبية تدل على منظومات الحرب.

لكن هناك أيضا بحسب خطبته كلمات إيجابية عرفها الأوكرانيون، مثل إعادة الإعمار، والعودة والتحرير.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بشن هجوم على أوكرانيا المجاورة في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وقال زيلينسكي، إنّه في ذلك الوقت، اشتهر الجيش الروسي بأنه ثاني أقوى جيش في العالم، وتساءل: «ماذا بقي منه؟ جرائم حرب وعار وكراهية»، لكن أوكرانيا كما قال بقيت وهي اليوم باقية وستبقى.