رئيس وزراء سنغافورة: مستمرون في تعزيز إجراءات دعم الأسر السنغافورية

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هيسن لونج اليوم السبت إن الأسر القوية هي حجر أساس المجتمع، وإن الحكومة ستستمر في دعم ركائز دولة سنغافورة التى قامت وتأسست من أجل الأسر ورفاهتها.

وأوضح رئيس الوزراء السنغافورى فى كلمة اليوم السبت بمناسبة فى افتتاح فعاليات مهرجان أسبوع الأسرة القومى أن هذا يعني الحصول على مخصصات ومزايا واستحقاقات عند الزواج والإنجاب مما يساعد السكان على إنشاء وتكوين أسر، واعتماد سياسات تساعد الأغلبية العظمى على امتلاك منازل، حسبما أفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وأضاف أن الحكومة عززت التعليم في مرحلة رياض الأطفال ليحظى كل طفل ببداية جيدة في الحياة، وأن الحكومة تتوسع حاليا في دعم كبار السن ليعيشوا حياة تتسم بالعزة والكرامة.

وجاء حديث رئيس الوزراء في افتتاح مهرجان يمتد ليومين في مركز "سونتيك" للمؤتمرات والمعارض للاحتفال بأسبوع الأسرة القومي.