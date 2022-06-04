بوريل يعلن تراجع فرصة إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

أعرب مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن اعتقاده بتراجع فرصة إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.

وفي أعقاب محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، كتب بوريل على تويتر اليوم السبت أن "إمكانية التوصل إلى اتفاق والعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، آخذة في التضاؤل".

في الوقت نفسه، أكد السياسي الإسباني:" لكن لا يزال بإمكاننا إنجاز الأمر من خلال بذل مجهود إضافي"، وقال إنه كوسيط على استعداد دائم للعمل على التوصل إلى حلول للقضايا الأخيرة العالقة.

يذكر أن محادثات إنقاذ الاتفاق النووي ،الذي كانت الحكومة الأمريكية تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ألغته من جانبها، باتت مهددة لأن واشنطن وطهران لم تتمكنا من الاتفاق بشأن العقوبات الأمريكية التي سيتم رفعها.

ويحذر دبلوماسيون غربيون منذ شهور من أن احتمال إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في عام، 2015 آخذ في التراجع كلما مضت إيران قدما في تخصيب اليورانيوم.

كانت إيران ألزمت نفسها في الاتفاق بتقييد أنشطتها النووية مقابل رفع عقوبات غربية مفروضة عليها. وفي أعقاب خروج الولايات المتحدة من الاتفاق وفرضها عقوبات جديدة على إيران توقفت الأخيرة عن الالتزام بتعهداتها وزادت من تخصيب اليورانيوم بشكل ملحوظ.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تصريحات بوريل تمثل تحولا في لهجة كبير الدبلوماسيين الأوروبيين في التكتل.

وقال بوريل الشهر الماضي إن زيارة إنريكي مورا المسؤول الأوروبي إلى طهران في 11 أيار/مايو "أعادت فتح" المفاوضات لإحياء اتفاق 2015.