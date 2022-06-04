 الكويت: إنتاج النفط والغاز يسير بشكل طبيعي ولم يتأثر بالزلزال - بوابة الشروق
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الكويت: إنتاج النفط والغاز يسير بشكل طبيعي ولم يتأثر بالزلزال

د ب أ
نشر في: السبت 4 يونيو 2022 - 1:36 م | آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 1:36 م

أكدت شركة نفط الكويت عدم تأثر منشآتها الخاصة بتشغيل مرافق إنتاج النفط والغاز نتيجة الزلزال الذي حدث فجر اليوم السبت، موضحة أن إنتاج النفط والغاز يسير بشكل طبيعي حاليا.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم، إن جميع المنشآت النفطية مزودة بأجهزة استشعار تعمل ذاتيا عند تعرضها لأي هزة أرضية كإجراء وقائي وحسب أنظمة السلامة المعتمدة في الشركة، وهذا أدى إلى توقفها عن العمل فترة بسيطة كإجراء احترازي وعادت جميعها للعمل بصورة طبيعية بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية سجلت فجر اليوم زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي.

وأعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية، أن إدارة العمليات المركزية لم تسجل أية أضرار جراء الزلزال.

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