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ورط الصحفي السنغالي Joseph Agbobli، صحف العالم بعدما نقل تصريحات هجومية لساديو ماني، لاعب ليفربول، ضد إدارة ناديه.

وزعم الصحفي السنغالي أن ماني أعرب عن استياءه من طريقة معاملته من جانب إدارة ليفربول، مُشيرًا إلى أن اللاعب أكد عدم احترامه للهيئة المديرة لقلعة الأنفيلد.

ونقل الصحفي عبر حسابه في موقع تويتر تصريحات مزعومة لماني، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بنين المقرر إقامتها مساء السبت، وكتب الصحفي جوزيف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لم يعد لدي أي مشاعر تجاه هذا النادي بعد الآن، فأنا أحترم الجماهير والفريق».

وأضاف: «أنا لا أحترم إدارة ليفربول بعد مواقف معينة، سنراها قريبا».

ونقلت معظم الصحف العالمية التصريحات من خلال تغريدة الصحفي السنغالي الذي قام بحذفها بعد فترة.

وكانت الصحف الإنجليزية «the sun»، «sky sports» وديلي ميل، قد نقلت تصريحات ساديو ماني وأثارت جدلا كبيرا خاصة في ظل اقتراب عقده على النهاية مع الريدز.