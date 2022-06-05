مدير تموين سوهاج ينفي المساس بحصة المواطن من الخبز: لا داع للانسياق وراء الشائعات

نفى محمد إبراهيم، مدير مديرية وزارة التموين بسوهاج، وجود نظام جديد لتوزيع الخبز التمويني، مؤكدًا على عدم المساس بحصة الفرد من الخبز وعددها 5 أرغفة يوميًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن الوزارة تخرج لتوضيح أي تعديل تجريه على نظام الصرف، لافتًا إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن الأمر صراحة في تصريحات اليوم السبت.

وناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، قائلًا: «حصة الفرد 5 أرغفة يوميًا، وللمواطن حرية الاختيار إما يصرف حصة اليوم بيومه، أو حصة يومين حتى 3 أيام، الأمر لم يتم المساس به قولًا واحدًا».

وأوضح مدير تموين سوهاج، أن المواطن الذي يصرف حصة الخبز لمدة 3 أيام في اليوم الأول من الأسبوع، بإمكانه الصرف مرة أخرى في اليوم الرابع، مشيرًا إلى أن النظام الحالي معمول به منذ زمن ولن يتغير.

وأكد أن الأرغفة التي لا يصرفها المواطن، يتم تحويلها إلى نقاط على بطاقة التموين تمكن صاحبها من شراء ما يرغب فيه من سلع حرة، موضحًا أن مفتشي التموين يراقبون عمليات التوريد للقمح ويضبطون عمليات التهريب، في الوقت الراهن.