نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: ملتزمون بتطوير حقوق الإنسان في البلاد

التقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، أداما ديانج.

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، رحب الفريق أول دقلو، بالخبير المستقل في زيارته الثانية للبلاد، متمنياً له التوفيق في مهمته.

وقدم «حميدتي» للخبير المستقل، شرحاً وافياً حول الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال، على ضوء التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأكد الفريق أول دقلو، التزامهم بالتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، لترقية وتطوير حقوق الإنسان بالبلاد، داعياً إلى أهمية التعاون مع السودان، بما يُعزز الجهود الوطنية التي تسهم في تحقيق الاستقرار في المجالات كافة.

وأشار إلى اهتمامهم بمتابعة تنفيذ كافة التوصيات المتعلقة بترقية حالة حقوق الإنسان بالبلاد، إلى جانب متابعة القضايا والتطورات التي تحدث من وقت لآخر في جميع أنحاء السودان.

من جانبه رحب الخبير المستقل لمتابعة حقوق الإنسان في السودان، بقرارات الحكومة برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المحتجزين، واصفاً القرار بالخطوة الجيدة التي تصب في اتجاه تهيئة البيئة الداخلية لإجراء الحوار.

ودعا جميع الأطراف إلى الاستعجال في إنهاء الأوضاع السياسية الراهنة، التي قال إنها تؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية وأوضاع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه حث المجتمع الدولي عبر السفراء المعتمدين في السودان، على ضرورة تقديم الدعم والمساندة للسودان.

وأكد أن السودان أحد أهم الدول في المنطقة لما يتمتع به من إمكانات كبيرة، لافتًا إلى أن السودانيين وحدهم قادرون على فتح صفحة جديدة والعودة ببلادهم إلى مكانها الطبيعي في مقدمة الدول.