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ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في أمريكا إلى 84.6 مليون

د ب أ
نشر في: السبت 4 يونيو 2022 - 9:03 ص | آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 9:03 ص

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بنسبة 0.2%، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الخميس، ليصل إلى 84.6 مليون، حتى الساعة 3.33 ظهر أمس الجمعة بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، أعلى من متوسط الارتفاع اليومي وهو 0.1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة الذي بلغ 9.65 مليون حالة، بزيادة قدرها 0.3% عن نفس الوقت من اليوم السابق.

وسجلت ولاية أوهايو زيادة بنسبة 0.6% في عدد حالات الإصابة، مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل الإجمالي إلى مليونين و780 ألفا.

وسجلت ولاية نيويورك أكبر عدد من الوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث بلغ 84 شخصا.

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