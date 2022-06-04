 ملابسات فيديو متداول.. طالبة ميكروباص فيصل تنفي رواية والدها: لم يخطفني أحد - بوابة الشروق
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ملابسات فيديو متداول.. طالبة ميكروباص فيصل تنفي رواية والدها: لم يخطفني أحد

ميكروباص
ميكروباص
مصطفى عطية
نشر في: السبت 4 يونيو 2022 - 2:34 ص | آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 2:34 ص

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يزعم ناشره تعرُّض ابنته لمحاولة اختطاف خلال استقلالها سيارة ميكروباص بمنطقة فيصل بالجيزة من قِبل سيدة تجلس بالمقعد الخلفي لها، عقب وخذها بإبرة تحوي مادة مخدرة.

بفحص الواقعة، تبيّن عدم وجود ثمة محاضر بها، وأمكن تحديد مُستخدم الحساب - له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور، وبالتواصل مع المذكور هاتفيًّا قرر أنّه علم بالواقعة من كلٍ من كريمته المعنية بالخبر «طالبة» وطليقته، تقيمان بمنطقة الملك فيصل بدائرة قسم الأهرام بالجيزة.

وباستدعاء الطالبة وطليقة الشخص المذكور، نفيا ما جاء بالخبر، وقررتا بعدم صحة واقعة رواية الأب، وأنها تتعرض لأي مكروه.

وأشارت الطالبة إلى أن والدها اختلط عليه الأمر عقب علمه بشعورها بحالة إعياء ودوار أثناء استقلالها سيارة ميكروباص؛ بسبب قلة تناولها مأكولات بهدف إنقاص وزنها وممارستها لبعض الأنشطة الرياضية، حيث ترجلت من الميكروباص واتصلت بوالدتها لاصطحابها وانتظرتها داخل أحد المحال بمنطقة فيصل والتى حضرت واصطحبتها وعادت للمنزل سالمة.

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