البرهان: ندعو إلى عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بحيادية

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص السودان والتزامه بقضايا حقوق الإنسان، باعتبارها جزءا اصيلا من عقيدة وعادات وتقاليد الشعب السوداني.

وبحسب بيان نشره المجلس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، دعا «البرهان» لدى لقائه بمكتبه اليوم، الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان أداما دينغ، إلى عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بحيادية.

وأوضحت مديرة إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة الخارجية السودانية، في تصريح صحفي، أن الغرض من اللقاء إطلاع رئيس مجلس السيادة على نتائج زيارة الخبير المستقل للسودان، واللقاءات التي أجراها.

وأضافت أن رئيس المجلس السيادي رحب بالخببر المستقل، وأكد له تعاون السودان مع الآليات المعنية بحقوق الإنسان كافة، ودعاه لتوخي الحياد واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.