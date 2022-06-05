وزير التعليم: النتيجة تصبح أفضل لو كملنا التطوير والناس أدركت تأثيره

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على معالجة الأوضاع في الثانوية العامة لمدة 4 و5 سنوات، مشيرًا إلى أن مستوى الخريج من التعليم المصري، كان بحاجة إلى تغيير شامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الوزارة وضعت نظام تعليم جديدًا يصل إلى آخر الخط، ويجعل الثانوية العامة ترقى لمستوى عالمي، مؤكدًا أن الأمر يسير بصورة جيدًا.

ولفت إلى إنهاء التطوير حتى المرحلة الابتدائية الخامسة، مؤكدًا أن هناك تطورًا ملحوظًا في مستوى الطلاب في جيل الثانوية العامة الذي التحق بالجامعات العام الماضي، وتعامل مع نظام الأسئلة الجديد بجدية ولم يلجأ لوسائل أخرى في التعامل معه.

وأشار وزير التعليم، إلى أن أساتذة الجامعات يشيدون بطلاب الثانوية الملتحقين بالتعليم العالي هذا العام، وقالوا إنه أفضل من أجيال السنوات الماضية، متابعًا: «لما المجاميع نزلت الناس اتخضت، لكن اللي جايب 80% شاطر جدًا ودخل بها طب».

وذكر أن المتوسط الخاص بمستوى طلاب الثانوية العامة ارتفع كثيرًا بعد النظام الجديد، مضيفًا: «لو كملنا التطوير والناس أدركت أن الأمر له تأثير مباشر على إمكانيات أولادهم النتيجة ستكون أفضل كثيرًا»، وفقًا لوصفه.