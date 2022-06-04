قالت قناة "روسيا اليوم"، إن ستة إصابات وقعت في صفوف الجيش السوري بمدينة الحسكة جراء قصف تركي لقرية أم الكيف قرب تل تمر شمال شرقي سوريا.

ونقلت القناة عن مصادر محلية، قولها إن الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة استهدفت قرية أم الكيف الواقعة غرب ناحية تل تمر بالمدفعية الثقيلة منذ الساعة الرابعة من فجر اليوم السبت.

قصف مدفعي تركي على قرية ام الكيف بريف تل تمر واصابة عدد من عناصر قوات النظام pic.twitter.com/GCIjo4o5Zp — عقبة سلوم (@ghiath_Aleppo) June 4, 2022

في سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده تواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال الخط الأمني ​​على حدودها الجنوبية عبر عمليات جديدة.

وقبل أيام، صرّح أردوغان، بأن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في قرارها المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالي سوريا، متحدثا عن أن العملية تستهدف تطهير منطقتي تل رفعت ومنبج ممن وصفهم بـ"الإرهابيين".

قصف #تركي على قرية ام الكيف غزب ناحية تل تمر pic.twitter.com/glZX5026e3 — Eekrem Berekat (@EKREMBEREKAT) June 4, 2022

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، الأسبوع الماضي، إنهم قلقون للغاية، بعد أن أشار مجلس الأمن القومي التركي إلى اقتراب توغل جديد في سوريا ضد القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وصرح كيربي يوم الخميس، بأن قلقهم يتعلق بسلامة السكان المدنيين في المنطقة، وتأثير التوغل العسكري على القتال ضد داعش، حيث يبتعد أعضاء قوات سوريا الديمقراطية عن عمليات مكافحة داعش في الشمال لصد التقدم التركي.