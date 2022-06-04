 الآلاف يتظاهرون دعما للتسامح في موكب الفخار للمثليين في ليتوانيا - بوابة الشروق
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الآلاف يتظاهرون دعما للتسامح في موكب الفخار للمثليين في ليتوانيا

د ب أ
نشر في: السبت 4 يونيو 2022 - 10:32 م | آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 10:32 م

تظاهر آلاف الأشخاص من أجل حقوق المثليات والمثليين وغيرهم اليوم السبت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

ونزل المشاركون في موكب فخار البلطيق للشوارع للمطالبة بالتسامح والحصول على مساواة في الحقوق في ليتوانيا.

وكان الموكب بمثابة أبرز حدث في مهرجان فخار البلطيق الذي يتم تنظيمه بالتناوب في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. ويدعم الموكب حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا ومن على شاكلتهم في دول البطليق.

وذكرت الشرطة أن 4500 شخصا شاركوا في الموكب عبر وسط المدينة. وقدر منظمو الفعالية وإدارة المدينة عدد المشاركين بأكثر من ضعف ذلك.

ولم يشهد الموكب عنفا، على العكس من الفعاليات السابقة، حسبما ذكرت الشرطة. يذكر أن المثلية الجنسية أمر محظور اجتماعيا في ليتوانيا ذات الأغلبية الكاثوليكية وما زال يتم التعامل معها بعدوانية.

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