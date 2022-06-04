 عمرو أديب: لا يجب على الحكومة طمأنة المواطنين.. اللي جاي أصعب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمرو أديب: لا يجب على الحكومة طمأنة المواطنين.. اللي جاي أصعب

أحمد علاء
نشر في: السبت 4 يونيو 2022 - 1:39 ص | آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 1:39 ص

رأى الإعلامي عمرو أديب، أن الحكومة لا يجب عليها طمأنة المواطنين، وأن توعيهم بخطورة الأزمة الاقتصادية.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "الحكومة لا يجب عليها طمأنة المواطن .. اللي جاي أصعب".

وأضاف: "أنا باحذر من الأزمة من 6 شهور.. طول ما جنون الحرب مكمل العالم كله هيفضل كده".

وأشار إلى أنّ الدولة تعمل على التوفير والتدبير، وذلك لسد احتياجات المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وتابع: "إحنا الدولة الوحيدة واللي بتطمن شعبها .. صحيح كل حاجة موجودة بس لازم نفهم الناس إن القادم ليس سهلا".

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