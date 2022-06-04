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أنخيل كوريا يغادر معسكر الأرجنتين بسبب «جراحة جلدية»

وكالات
نشر في: السبت 4 يونيو 2022 - 3:20 م | آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 3:20 م

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، اليوم الجمعة أن مهاجمه أنخيل كوريا، 27 عاما، غادر معسكر منتخب الأرجنتين "لإجراء جراحة جلدية".

وتوج بطل كوبا أمريكا، أول أمس الأربعاء بالنسخة الأولى من كأس الأبطال بتغلبه (3-0) على بطل اليورو، إيطاليا، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "ويمبلي".

ونشر "الروخيبلانكوس" بيانا على موقعه الرسمي قال فيه: "غادر أنخيل كوريا معسكر المنتخب الأرجنتيني بعد أن قررت الخدمات الطبية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وأتلتيكو مدريد سفر اللاعب إلى مدريد لإجراء جراحة جلدية لمعالجة إصابة تحت الجلد في عيادة جامعة نافارا".

ويخوض بطل كوبا مباراة ودية أمام نظيره الإستوني الأحد المقبل في ملعب "إل سادار" في بامبلونا شمالي إسبانيا.


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