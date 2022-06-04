بثت قناة العربية لقطات من زيارة أجراها الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي، للجنود الجرحى الذين سقطوا في المواجهات مع القوات الروسية، ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وحرص الرئيس الأوكراني، على الاطمئنان على الجرحى وحالاتهم الصحية، وصفّق لهم قبل أن يهم بالمغادرة؛ في إشارة إلى تقديره لهم على جهودهم في مواجهة القوات الروسية.

مشاهد للرئيس الأوكراني #زيلينسكي في زيارة لجنوده الجرحى في المستشفى جرّاء الحرب، حيث قال سابقاً إن 100 جندي يقتل و500 آخرون يصابون كل يوم#العربية pic.twitter.com/qS5Fvglr4Z — العربية (@AlArabiya) June 4, 2022

في سياق متصل، قال زيلينسكي، إنّ روسيا سيطرت على 3 آلاف و620 مستوطنة سكنية في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية في البلاد.

وأضاف أن هذه المستوطنات السكنية تتضمن مدنا كبيرة وبلدات صغيرة، وكلها شهدت دمارا لدرجة أن العديد منها أصبح غير ملائم للحياة الحضرية.

وذكر أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية يوم 24 فبراير الماضي فإن موسكو استخدمت 2500 صاروخ باختلاف أنواعها ضد أوكرانيا، لافتا إلى أن العديد منها استهدفت المدن والبنية التحتية.