كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات بحرية بمشاركة حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبا بحريا مشتركا، شاركت فيه حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية.



وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن التدريب الذي استمر ثلاثة أيام تم في المياه قبالة جنوب شرق أوكيناوا، بمشاركة حاملة الطائرات الأمريكية يو.إس.إس. رونالد ريجان للمرة الأولى خلال نحو خمس سنوات.



وقالت هيئة الأركان المشتركة، إن التدريبات تسمح للجانبين بـ"الاستجابة بحسم لأي استفزاز تشكله كوريا الشمالية".



ويأتي توقيت التدريب في وقت تستعد فيه كوريا الشمالية موقع الإطلاق التجريبي بونجي-ري، لتجربة بيونج يانج النووية السابعة. وتستعد الولايات المتحدة لجميع حالات الطوارئ بتنسيق وثيق مع الحلفاء اليابانيين والكوريين الجنوبيين.



وزار الممثل الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية سونج كيم، سول الأسبوع الماضي لعقد لقاء ثلاثي مع نظيريه من اليابان وكوريا الجنوبية، ومناقشة ردود الفعل الدولية تجاه أحدث تجربة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات من جانب كوريا الشمالية، وتفشي كوفيد-19 في البلاد المنعزلة.