 باكستان تعتزم تخصيص 800 مليار روبية للإنفاق على التنمية - بوابة الشروق
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باكستان تعتزم تخصيص 800 مليار روبية للإنفاق على التنمية

د ب أ
نشر في: السبت 4 يونيو 2022 - 8:49 م | آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 8:49 م

تعتزم الحكومة الباكستانية تخصيص 800 مليار روبية (4 مليارات دولار) للإنفاق على التنمية، في الميزانية المقبلة، بما في ذلك 100 مليار روبية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقا لما ذكره وزير التخطيط إحسان إقبال في مؤتمر صحفي في إسلام آباد.

وجرى اقتراح النفقات المخصصة للتنمية خلال اجتماع لجنة تنسيق الخطة السنوية التي تضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتبدأ السنة المالية لباكستان في أول يوليو.

ومن المقرر أن يوافق المجلس الاقتصادي الوطني على هذه المخصصات في 7 يونيو.

وستكشف إدارة رئيس الوزراء شهباز شريف النقاب عن ميزانية 2022-2023 في 10 حزيران/يونيو.

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