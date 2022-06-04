التعليم العالي: نستوعب 88 ألف طالب وافد بالجامعات بإجمالي مصروفات 403 ملايين دولار

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنّ عدد الليالي السياحية التي يقضيها الطالب الوافد تفوق كثيرا ما يقضيه السائح في شرم الشيخ أو الغردقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن 88 ألف طالب وافد يدرسون في الجامعات المصرية، بإجمالي مصروفات تصل إلى 403 ملايين دولار.

وأفاد بأن طالب كلية الطب يدفع في السنة 7000 دولار، موضحًا أنّ هذا الأمر بمثابة رصيد دخل ذاتي للجامعات، ويساهم في تطوير العملية التعليمية.

وأشار إلى أن أقل مصروفات الدراسة في كلية نظرية يصل إلى ثلاثة آلاف دولار.

ووصف الوزير، مقارنة نتيجة تنسيق الطلبة الوافدين بأقرانهم في مصر، موضحًا أن نظام الامتحانات في تلك الدول مختلف عن النظام في مصر، وأنّه تتم دراسة النظام التعليمي من كل دولة يفد منها طلاب.