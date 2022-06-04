خامنئي: مصادرة ناقلتي نفط يونايتين جاء ردا على سرقة نفط إيران

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن مصادرة بلاده ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج الشهر الماضي كان ردا مباشرا على سطو الولايات المتحدة واليونان على النفط الخام الإيراني.

وأضاف خامنئي، اليوم السبت، في خطاب متلفز بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة والثلاثين لوفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني: "تم سرقة نفطنا قبالة السواحل الإيرانية، استردينا ما تم سرقته منا، فمن يكون اللص؟"، بحسب وكالة بلومبرج للانباء.

كانت السلطات الإيرانية قالت في السابق إنه تم احتجاز الناقلتين، اللتين كانتا تحمل كل واحدة منهما نحو مليون برميل من النفط، لأنهما ارتكبتا "انتهاكات" لم يتم الكشف عنها.

وجاءت الخطوة التي قامت بها إيران بعد يومين على قيام السلطات اليونانية، بالتنسيق مع نظيرتها الأمريكية، بإيقاف ناقلة ترفع علم إيران ومصادرة شحنتها في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.