روسيا تعتزم استخدام جهاز تليسكوب ألماني ضد رغبة برلين

تعتزم وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، إعادة تشغيل التليسكوب الألماني "إيروسيتا" رغم إيقاف برلين التعاون بين الجانبين في هذا الشأن.

وقال رئيس الوكالة، ديمتري روجوزين، في مقابلة تلفزيونية أذيعت اليوم السبت: "أعطيت الأمر بإعادة تشغيل التليسكوب الألماني في نظام سبيكتر-آر جي مع التليسكوب الروسي".

وتم وضع التليسكوب في وضع السكون من قبل معهد "ماكس بلانك" الألماني بسبب الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا والعقوبات الغربية اللاحقة ضد موسكو.

وتم إطلاق "إيروسيتا" في عام 2019 على متن القمر الاصطناعي الروسي "سبيكتر-آر جي" بصاروخ بروتون. ويُستخدم "إيروسيتا" إلى جانب التليسكوب الروسي في رصد الفضاء ويمكن أن يلتقط صورا لمجرات على بعد ملايين الكيلومترات من الأرض. وخلال التعاون كان يقيم الباحثون الروس والألمان البيانات معا. وكان هداف المهمة العلمية المشتركة هو اكتشاف الثقوب السوداء في المجرات القريبة.

ويعتزم روجوزين الآن استئناف الرصد من جانب واحد عبر شبه استحواذ على التليسكوب الذي أوقفت ألمانيا الرصد من خلاله بعد بداية حرب أوكرانيا.

وقال روجوزين: "الذين اتخذوا هذا القرار (بوقف التعاون) ليس لديهم اليوم حق أخلاقي في منع الأبحاث عن البشرية، وذلك فقط لأن موقفهم الفاشي مشابه لموقف أعدائنا".

وفي المقابل، حذر المدير العلمي لمشروع "سبيكتر-آر جي"، رشيد سونيايف، من اتخاذ خطوات أحادية الجانب، موضحا أنه لا يمكن أن إعادة التشغيل إلا بموافقة ألمانيا - وإلا فإن التليسكوب سيصبح مهددا بالتعطل.

جدير بالذكر أن روجوزين، الذي كان سفيرا لبلاده سابقا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يصور نفسه منذ فترة طويلة على أنه متشدد تجاه الغرب. وفي ضوء العقوبات الأمريكية التي أعقبت الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم، قال في عام 2014 إن رواد الفضاء الأمريكيين يجب أن يطيروا إلى محطة الفضاء الدولية "على الترامبولين" في المستقبل. وهو أيضا مؤيد قوي للحرب ضد أوكرانيا.