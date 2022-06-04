مدحت العدل يهاجم منتقدي نظام التعليم الجديد: بنحاول نعدل المايلة

رد الشاعر والسيناريست مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، على منتقدي تطوير التعليم في مصر، قائلًا: «مش قادرين تدركوا إننا بنحاول نعدل المايلة؟ كنتم قابلين على نفسكم تغششوا أولادكم بالتليفونات، ولما نحاول نعدل الدنيا كلكم بتعيطوا وتصوتوا؟»، بحسب تعبيره.



وأدان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، الهجوم الضاري على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مناشدًا المنتقدين تقييم التجربة نفسها.



ونوه إلى أن بعض خريجي الجامعات لا يستطيعون كتابة أسمائهم بطريقة صحيحة، في الوقت الذي كان جيله يعرب أبيات شعر بالفصحى، خلال المرحلة الابتدائية، مضيفًا: «حاجة مأساوسية، لنا الله وإحنا ماشيين على الطريق الصح».



وتطريق بالحديث، إلى الشاعر «المغمور» الذي أطلق تصريحات عن الحياة الشخصية لكوكب الشرق أم كلثوم، والشاعر أحمد رامي، قائلًا إن جمعية المؤلفين اجتمعت لإصدار بيان حول القضية، لكن أحد الزملاء تطوع وقال إن هذا الشخص أصغر من إصدار بيان بحقه.



وذكر أنهم قررا التقدم ببيان للنائب العام، مضيفًا: «التحدث في أمور شخصية وقعدة نميمة لا تليق بقعدة كتاب أو صفته كشاعر ولا تليق برموزنا، أم كلثوم سيدة مصر الأولى ولفت العالم كله من أجل المجهود الحربي، تقدمنا ببلاغ للنائب العام وما يراه القانون سينفذ».



وأثار شاعر الجدل مؤخراً بعدما أطلق تصريحات عن الحياة الشخصية لكوكب الشرق أم كلثوم، والشاعر المصري أحمد رامي، أحد أبرز كتاب أغانيها في ندوة باتحاد الكتاب المصري، قبل أن يعود ويعتذر، إلا أن سلسلة من الدعاوي القانونية باتت تنتظره.



وقررت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، تقديم بلاغ للنائب العام، ضد الشاعر، بتهمة الإساءة للشاعر أحمد رامي، والذي يُعد أحد رموز ومؤسسي الجمعية، وكذلك كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم.