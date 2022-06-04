يعتقد معظم الناس أن الفاكهة ممنوعة عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي صديق لمرض السكري، ولكن هناك بعض الفواكه منخفضة الكربوهيدرات، ومنخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم، وهي رائعة لروتين تناول مرض السكري.

فيما يلي أهم 8 فواكه يجب تناولها إذا كنت مصابًا بمرض السكري، وذلك كما نشرها موقع "هيلث شوتس".

• التوت لمضادات الأكسدة

سواء كان التوت الأزرق أو الأحمر أو أي نوع آخر من التوت، فهي من الأطعمة الخارقة لمرض السكري، وذلك بسبب محتواها من مضادات الأكسدة والألياف، ويمكن إضافة أنواع مختلفة من الفاكهة مع الزبادي العادي الخالي من الدسم، كما أنها تقدم حلوى رائعة أو وجبة إفطار لمرض السكري.

• الكرز لمكافحة الالتهابات

فهي ليست مليئة بمضادات الأكسدة التي تكافح أمراض القلب والسرطان وأمراض أخرى فحسب، بل إنها مفيدة لتقليل مستويات الالتهاب في الجسم.

• الخوخ لتحسين الأيض

يحتوي الخوخ على فيتامين C والبوتاسيوم، وهما مفيدان للحفاظ على مستويات السكر تحت السيطرة.

• المشمش للألياف

يعد المشمش مصدرًا كبيرًا للألياف، ما عليك سوى مزج بعض مكعبات المشمش الطازج مع الحبوب، أو إلقائها في السلطة.

• التفاح للعلاج السريع

تفاحة يوميا تغنيك عن الطبيب، لذا يجب الحرص على تناول واحدة يوميًا؛ لأن التفاح مليء بالألياف وبعض فيتامين سي، ويجب الحرص على عدم التخلص من قشرة التفاح لأن القشرة مغذية ومضادات الأكسدة التي تحمي القلب.

• البرتقال لفيتامين سي

لا يحتوي البرتقال فقط على فيتامين سي ولكن يحتوي أيضًا على حمض الفوليك والبوتاسيوم، مما قد يساعد في جعل ضغط الدم متوازناً.

- الكمثرى لسهولة تناول الوجبات الخفيفة

نظرًا لأنها مصدر ممتاز للألياف، تعد الكمثرى إضافة مثالية لخطة وجبات مرض السكري، ولكن يجب التأكد من الحفاظ على درجة حرارتها حتى تنضج ومثالية للأكل.

• الكيوي للبوتاسيوم

يعد الكيوي مصدر قوة للبوتاسيوم وفيتامين ج والألياف.