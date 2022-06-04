 حبس 3 متهمين بحيازة استروكس في مدينة بدر - بوابة الشروق
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حبس 3 متهمين بحيازة استروكس في مدينة بدر

نهاد القادوم
نشر في: السبت 4 يونيو 2022 - 3:19 م | آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 3:19 م

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة استروكس، وذلك قبل بيعه لزبائنهم في مدينة بدر.

وأمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيمائي، وسرعة ورود التحريات النهائية حول الواقعة.

بداية الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس– مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة - سيارة)، وذلك حال تواجدهم بمحيط سكنهم بدائرة القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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