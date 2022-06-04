صرحت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا بأن بلادها تواصل إقناع الشركاء في الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة بعيدة المدى ليس لقصف المدن الروسية ولكن لإنقاذ حياة الجيش الأوكراني.

وقالت ماركاروفا في تعليق على موقف الجانب الأوكراني من استخدام الأسلحة التي توفرها القوى الغربية - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم اليوم السبت- إن "أوكرانيا كانت دائمًا واضحة جدًا في نواياها: لم نهاجم روسيا أبدًا ولن نهاجمها وليس لدينا أي نية لمهاجمتها الآن".

وأكدت أن أوكرانيا لن تهاجم الروس المسالمين، ومع ذلك، وفقًا للدبلوماسية، فإن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة بعيدة المدى من أجل طرد الروس من أراضينا في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا الصدد، شدد السفير على أن أوكرانيا بحاجة إلى أنظمة إطلاق نار بعيدة المدى وستتواصل الجهود للحصول عليها.

وقالت السفيرة: "نحن بحاجة إلى أسلحة تصل لمدى أطول- ليس لأننا سنطلق النار على روسيا ولكن لأننا نريد أن يكون جيشنا بعيدًا قدر الإمكان عن تلك الروس، ولأننا نريد إنقاذ كل حياة أوكرانية".

وشددت على أنه على عكس الروس، فإن الأوكرانيين يقاتلون من أجل كل جندي من جنودها. وقالت الدبلوماسية إنه "لهذا السبب نحن بحاجة لمثل هذه الأسلحة بعيدة المدى ونوضح ذلك لشركائنا هنا".

يذكر أنه في الأول من الشهر الجاري، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة مساعدات أمنية أخرى لأوكرانيا بقيمة 700 مليون دولار.