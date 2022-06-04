توريد 225 ألف طن و184 كيلو قمحا من مزارعي كفر الشيخ

أكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أن 21 موقع تسلمت 225 ألف طن و184 كيلو قمحا من المزارعين بالمحافظة حتى اليوم.

وأضاف الهابط، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة استلام القمح بالصوامع بالمدن والمراكز، وغرفة العمليات المركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، تتابع تلك المواقع خلال موسم التوريد، وتتفقد تلك المواقع، وتتدخل لحل أي مشكلات.

وأشار الهابط إلى أن المحافظ، شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.