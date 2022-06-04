 ماريا كاري تواجه دعوى قضائية بـ20 مليون دولار - بوابة الشروق
السبت 4 يونيو 2022 9:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

ماريا كاري تواجه دعوى قضائية بـ20 مليون دولار

د ب أ
نشر في: السبت 4 يونيو 2022 - 9:02 ص | آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 9:02 ص

تواجه المغنية الأمريكية ماريا كاري، دعوى قضائية بقيمة 20 مليون دولار بتهمة التعدي على حقوق ملكية أغنيتها الناجحة "كل ما أريده للكريسماس هو أنت".

وتقدم بالدعوى كاتب الأغاني أندي ستون ضد ماريا كاري وشريكها في الكتابة والتر أفانسيف.

وقدمت كاري الأغنية في ألبومها الذي طرحته عام 1994 والذي حمل عنوان "ميري كريسماس" (عيد ميلاد سعيد) وأصبحت الأغنية واحدة من أنجح أغاني عيد الميلاد.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن ستون زعم في الوثائق القانونية التي تم تقديمها للمحكمة الجزئية الأمريكية في شرق لويزيانا، أنه شارك في كتابة الأغنية في عام 1989 ولم يسمح مطلقا باستخدامها.

وطالب ستون بتعويض قدره 20 مليون دولار.

يذكر أن ألبوم "ميري كريسماس" طرحته شركة "كولومبيا ريكوردز" في أول نوفمبر عام 1994 وأصبح أفضل ألبومات الكريسماس الأمريكية مبيعا على الإطلاق، حيث تم بيع أكثر من 15 مليون نسخة منه في جميع أنحاء العالم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك