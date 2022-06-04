أردوغان: تركيا تواصل الأعمال المتعلقة بالخط الأمني على حدودها الجنوبية

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال الخط الأمني ​​على حدودها الجنوبية (شمالي سوريا) عبر عمليات جديدة.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان اليوم السبت خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة، وأوردتها وكالة أنباء الأناضول التركية في تقرير.

وأكد الرئيس التركي في كلمته على مطلبه بإقامة منطقة أمنية بعمق 30 كيلومترا شمالي سوريا، والتي سوف يتم تحقيقها عبر إزاحة وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، بحسب بلومبرج.

وأضاف أردوغان: "مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع (في سوريا) والمخلب – القفل (في العراق)"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن الأناضول.

وفيما يتعلق برفض حكومته طلبي السويد وفنلندا للانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، تحدث أردوغان عن دعم الدول الأوروبية للجماعات الكردية، وقال إن الحرب في أوكرانيا ومحادثات توسيع الحلف أكدت أهمية تركيا في الناتو، بحسب بلومبرج.