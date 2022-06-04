محافظ مطروح: ساحة انتظار تسع 180 سيارة بحديقة صابر على كورنيش المدينة

تفقَّد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الجمعة، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، ساحة المحافظة لانتظار السيارات، بجوار حديقة صابر بكورنيش المدينة.

وتبلغ مساحة الساحة، نحو ٢٥٠٠ متر مربع والتى تسع لنحو ١٤٠ إلى ١٨٠ سيارة، بما يخدم أهالي المحافظة وزائريها خلال موسم الصيف السياحي، كما يعمل المشروع على تقليل الكثافة والازدحام المروري بكورنيش المدينة.

ويشمل المشروع تنظيم مدخل ومخرج السيارات مع بوابة إلكترونية، ومن المقرر تحصيل رسوم انتظار عشرة جنيهات للساعة الأولى، وخمسة جنيهات لكل ساعة تالية، يعود عائدها على تحسين وتقديم مزيد من الخدمات لأهالي مطروح.