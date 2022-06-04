حفيدة شقيقة أم كلثوم: الشاعر المسيء لجدتي مغمور يبحث عن شهرة

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وصفت جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة الراحلة أم كلثوم، الشاعر ناصر دويدار المتهم بأنه أساء لكوكب الشرق، بأنه شاعر مغمور يبحث عن شهرة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "الفيديو ضايق الأسرة بأكملها، لذا قررنا التحرك قانونًا".

وتحدثت عن هذا الشاعر قائلة: "لا نعرف عنه سوى أنه شاعر مغمور .. هل علشان الشهرة أسب حد بالشكل ده وهو متوفى ومش قادر يدافع عن نفسه".

وأشارت إلى وجّه لجدتها كلمات غير لائقة خلال تصريحاته، متساءلة: "هل عادي إن الواحد يقول أي حاجة كده ويطلع يعتذر؟".

وكان الشاعر ناصر دويدار، قد قال في ندوة فنية: "يقال أن أم كلثوم تزوجت 11 مرة ويقال إنها صاحبت 11 مرة، وإنها استغلت عشق الشاعر أحمد رامي لها ولعبته على الشناكل وإنه وقع في يد امرأة تربت في الموالد الشعبية".

تصريحات الشاعر أثارت غضب الأسرة التي قررت تقديم بلاغ ضده.