سول تقدم 3 ملايين دولار لمشروع الإغاثة لبرنامج الأغذية العالمي بأوكرانيا

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ذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قدمت ثلاثة ملايين دولار لاستخدامها في معونات طارئة في أوكرانيا، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وأضاف البرنامج، أنه سيتم تخصيص مليونين دولار للمساعدات الغذائية والنقدية والدعم اللوجستي من خلال برنامج "النداء العاجل" التابع للأمم المتحدة.

وسيتم تخصيص المليون دولار الآخر لمعونات البرنامج، المقدمة للاجئين الأوكرانيين في مولدوفا.

وذكر مكتب البرنامج في كوريا الجنوبية، أن الدعم المقدم من الحكومة الكورية الجنوبية وشعبها سيمكن البرنامج من الوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفا في أوكرانيا واللاجئين، الذين فروا إلى الخارج منذ الأزمة.

وأشار المكتب، إلى أن سول تبرعت سابقا بـ5. 1 مليون دولار في مارس الماضي.

وقدم البرنامج الأممي حتى الآن معونات غذائية ونقدية لأكثر من 8. 3 مليون شخص داخل أوكرانيا.