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ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا بنسبة 0.1%

د ب أ
نشر في: السبت 4 يونيو 2022 - 11:29 م | آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 11:29 م

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بنسبة 0.1 % مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الجمعة، لتصل الحصيلة الكلية إلى 84.7 مليون إصابة، إلى جانب 01ر1 مليون وفاة، حتى الساعة 0252 مساء بتوقيت نيويورك اليوم السبت ، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، مطابقة لمتوسط الارتفاع اليومي وهو 1ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة الذي بلغ 66ر9 مليون حالة، بزيادة 1ر0 % عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

وسجلت ولاية فلوريدا زيادة بنسبة 9ر0 % في عدد حالات الإصابة، مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل الإجمالي إلى 24ر6 مليون حالة.

وشهدت ولاية إنديانا أكبر عدد من حالات الوفاة المسجلة في الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 28 شخصا.

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