استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، بسوق العبور للجملة.
• وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
كما استقر سعر البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 3.50 جنيه.
وتراوحت أسعار البصل بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.
وتراوحت أسعار الكوسة بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.
و استقرت أسعار الفاصوليا بين 5 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.
استقر سعر الباذنجان البلدي بين 2 إلى 3.5 جنيه.
استقر سعر الفلفل الرومي البلدي ليتراوح بين 1.25 إلى 3.25 جنيه.
واستقر سعر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.
وتراوح سعر الخيار البلدي بين 1 إلى 3 جنيهات.
استقرت أسعار البامية لتتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.
استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.
واستقر سعر التفاح المصري ليتراوح بين 5 إلى 10جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.
واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات.
واستقرت أسعار الخوخ البلدي العريشي لتتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
وتراوحت أسعار البطيخ (4 – 6 كيلو) بين 12 إلى 16 جنيها.