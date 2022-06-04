نفى كريستيان إميل، وكيل أعمال محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني، الأنباء التي ترددت عن اقتراب اللاعب من الانضمام لصفوف بشكتاش التركي.

وقال كريستيان اميل في تصريحات نقلها موقع فوتو سبور التركي: "الانباء الواردة من تركيا عن اتفاق بشيكتاش مع تريزيجيه كاذبة تماما"

وأضاف إميل في تصريحاته نفسها أن هناك مفاوضات مستمرة مع بعض الفرق من كل من تركيا وأندية أوروبية أخرى.

وذكر موقع فوتو سبور خلال التقرير نفسه: "وكيل تريزيجيه يعمل بشكل جيد.. إنه يلعب مع الصحفيين قائلين إنه سيرسل لاعبه إلى فنربخشة في يوم من الأيام وإلى بشكتاش في اليوم التالي".

وأكمل التقرير: "يقوم وكيل أعمال اللاعب بالتسويق من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به. وفي الأيام الأخيرة، ازدادت الإشاعات عن "توصل تريزيجيه إلى اتفاق مع بشيكتاش"، لكنه نفى ذلك".

وكانت تقارير صحفية تركية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى اقتراب تريزيجيه من الانضمام لصفوف بيشكتاش خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أيام قليلة من ارتباط اسم الفرعون بالانضمام للغريم فنربخشة.

يُذكر أن محمود حسن تريزيجيه كان قد عاد للدوري التركي الشتاء الماضي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة، وشارك في 13 مباراة، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 4 آخرين.