انتشال 3 جثث من قطار منكوب بجنوب ألمانيا

انتشلت فرق الإنقاذ، اليوم السبت، 3 جثث من قطار منكوب في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا.

وكان أحد الأفراد الذين انتشلتهم فرق الإنقاذ أمس الجمعة لقي حتفه في طريقه إلى المستشفى.

وأعلنت الشرطة اليوم أنه ليس هناك أطفال بين القتلى، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك بضعة أشخاص في عداد المفقودين.

وقال متحدث باسم الشرطة إن من المتوقع وصول رافعة قادرة على رفع ما يصل إلى 120 طنا إلى موقع الحادث خلال فترة الصباح، وأضاف: "لا يمكننا استبعاد احتمال وجود المزيد من الضحايا تحت عربات القطار".

وتجد فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في رفع العربات التي انقلبت خلال الحادث، وفشلت محاولتان سابقتان للرفع.

وخرجت عدة عربات في قطار إقليمي متجه إلى ميونخ عن مسارها في قرية بورجراين ظهر أمس الجمعة، وانقلب العديد من عربات القطار ذات الطابقين وانزلقت على منحدر حتى وصلت بالقرب من طريق رئيسي. ولم يتضح بعد سبب الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة ما لا يقل عن 4 أشخاص من إجمالي حوالي 140 شخصا كانوا على متن القطار، كما أصيب نحو 30 شخصا آخرين بينهم عدة أطفال. وأصيب بعض الضحايا بجروح خطيرة وتطلبت حالتهم الخروج لجراحة عاجلة. وتعتبر هذه وحدة من أسوأ حوادث السكك الحديدية في ألمانيا في السنوات الأخيرة.