قتيل و5 جرحى في إطلاق نار على حفل بمقاطعة أمريكية

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون على الأقل في حادث إطلاق نار على حفل في طريق ويبريدج بمقاطعة تشيسترفيلد الأمريكية.

ونقلت قناة «إن بي سي»، عن إدارة شرطة مقاطعة تشيسترفيلد قولها إنّ شخصًا مات وأصيب عدة آخرون بعد إطلاق النار في حفلة ليل الجمعة.

وذكرت الشرطة للقناة الأمريكية، أنّه تم استدعاؤها إلى مكان حفل كبير في منطقة شارع ستيبني، وبينما كان الضباط يستجيبون، تلقوا مكالمات متعددة بإطلاق النار.

وكان العديد من ضباط الشرطة الذين هرعوا إلى مكان الحادث في شارع ستيبني في وقت متأخر من الجمعة.

وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث، عثرت الشرطة على رجل بالغ مصاب بطلق ناري، لافتة إلى أنها حاولت تقديم المساعدة الطارئة له، لكنه توفي في مكان الحادث.

وقالت الشرطة إن خمسة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا بطلقات نارية، كما أصيب أحد هؤلاء بكسر في ذراعه.

واكتشف الضباط أيضًا أن خمسة آخرين من ضحايا إطلاق النار قد تم نقلهم إما إلى مستشفيات المنطقة أو مواقع أخرى، ويعانون من جروح غير خطيرة لتتم معالجتهم، بحسب وكالة سبوتنيك.

وفي وقت مبكر من صباح يوم السبت، شوهد ضباط تشيسترفيلد على طول طريق ويبريدج وهم يجمعون الأدلة، فيما لم يتم نشر أي تفاصيل بخصوص الحادث.