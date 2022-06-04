نقيب المهندسين يتواصل مع زوجة المهندس المصري خالد سعد زغلول المحتجز بالعراق

النبراوي: خاطبنا وزارتي الخارجية والهجرة لدعم المهندس المصري خالد سعد زغلول المحتجر بالعراق

أجرى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، مكالمة هاتفية مع أماني عبدالمنعم زوجة المهندس المصري خالد سعد زغلول، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات في العراق.

وبحسب بيان للنقابة اليوم، فقد أعرب النبراوي عن اهتمام النقابة، نقيبا وهيئة مكتب ومجلس أعلى بهذه القضية، مؤكدا مؤازرته لأسرة المهندس المصري في محنتها الحالية، وأنه سيتبنى قضيته حتى الإفراج عنه.

وأضاف نقيب المهندسين أنه توجه بخطابات رسمية إلى وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبيد لاتخاذ الإجراءات والتحركات اللازمة لدعم ومساندة زغلول، مشيرا إلى أنه سيتسمر في التواصل مع كافة الأجهزة المعنية في هذا الصدد.

و شدد على أنه يتابع عن كثب كل تفاصيل القضية منذ فترة ويوليها اهتماما كبيرا، كما أنه لن يدخر جهدا بشأنها، وسيتحرك في كل المسارات التي قد تؤدي للإفراج عن زغلول.

وأكد النبراوي، أن نقابة المهندسين لن تتخلى عن أبنائها وستظل داعمة لهم، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات، والتحرك على كل الأصعدة لمتابعة القضية، وتقديم كل أشكال الدعم للمهندس خالد سعد زغلول حتى عودته سالما مرة أخرى إلى أسرته.

وتابع البيان: "تعد تلك المكالمة الهاتفية الثانية بين نقيب المهندسين طارق النبراوي وأماني عبدالمنعم زوجة المهندس، إذ سبقها تواصل هاتفي منذ نحو أسبوعين للوقوف على تفاصيل وملابسات القضية، وسيتسمر التواصل الدائم مع أسرة المهندس المصري؛ لمتابعة أية مستجدات تخص القضية لاتخاذ التحركات المناسبة، على أن يلتقيها في أقرب فرصة عند عودتها من الخارج".

وبحسب بيان النقابة، فإن وقائع قضية المهندس خالد سعد زغلول تعود إلى نحو أكثر من عام، إذ جرى احتجازه، وزميله الأسترالي، في العراق في السابع من أبريل 2021، على تبعية خلاف تجاري بين البنك المركزي العراقي والشركة التي يعمل بها حول المستحقات المالية للشركة، وأُجبر على التوقيع على محاضر تفيد إقراره بالذنب، ثم إحالته للمحاكمة، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.