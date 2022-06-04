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انخفض سعر عملة البيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 4ر0% إلى 29 ألفا و533 دولارا منذ الساعة الخامسة من بعد ظهر أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي الأمريكي)، وذلك وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وشهدت أسعار البيتكوين تقلبات بمتوسط بلغت نسبته 1.4%، حيث يتم تداولها بين 29 ألفا و466 دولارا و29 ألفا و863 دولارا.

وانخفض سعر العملة المشفرة الآن بنسبة 57% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولارا.

وخسرت عملة البيتكوين 5.5% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 36% حتى الآن هذا العام.