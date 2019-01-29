إحلال وتجديد خط المياه في شارع الدكتور فؤاد سعيد بالعمرانية

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أعلنت محافظة الجيزة متابعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط المياه بشارع الدكتور فؤاد سعيد قبل البدء في عملية الرصف المدرج به للعام المالي الجاري.
ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية في جميع أنحاء المحافظة.