أعلنت كوريا الشمالية، السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة ونحو 80 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ، قوله إنَّ أكثر من 79 ألفًا و100 شخص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية، كما توفي شخص واحد.

وأضافت الوكالة أنّ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالحمى منذ أواخر أبريل الماضي في كوريا الشمالية، ارتفع إلى أكثر من 3.99 مليون حالة، تعافى منهم 3.85 مليون شخص، في حين يتلقى العلاج حاليا ما لا يقل عن 146 ألفا و720 شخصا.وبلغت حصيلة الوفيات 71 حالة وفاة.