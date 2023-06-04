التشيك تعلن إجلاء آخر اثنين من رعاياها بنجاح من السودان

أعلن وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي أنه تم إجلاء أخر اثنين من الرعايا التشيكيين الموجودين في السودان بنجاح بمساعدة من تركيا.



وأوضح راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية اليوم الأحد، أن المواطنين كانا فنيان سافرا إلى جنوب السودان لصيانة محركات الديزل في محطة توليد كهرباء نيالا، وكان من المفترض أن يستمر عملهما هناك لمدة شهرين عندما تقطعت بهما السبل بسبب اندلاع الصراع في البلاد، وأنه تم إجلاء ثلاث رعايا تشيكيين أخرين في وقت سابق بمساعدة ألمانيا.



يذكر أن القتال الذي اندلع في منتصف شهر أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، دفع الحكومات الأجنبية إلى سرعة إجلاء رعاياها من السودان، وأدت الاشتباكات إلى نزوح قرابة 1.4 مليون شخص من منازلهم.