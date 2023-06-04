تحدث هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك السابق عن مديونيات الزمالك في عهد مرتضى منصور، مشيرا إلى إنها وصلت إلى أكثر من مليار ونصف في عهده.

وصرح شكري عبر قناة "إم بي سي مصر":"مديونية الزمالك حاليًا تصل إلى مليار ونصف المليار جنيه، بعد أن كانت المديونية 305 ملايين جنيه فقط في عام 2014".

وأضاف هاني شكري، أن مديونية النادي بلغت 1.5 مليار جنيه في عهد مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء.

وواصل "ورغم ذلك فإجمالي تعاقدات اللاعبين في فريق كرة القدم بالزمالك بلغ هذا الموسم مليار و48 مليون جنيه، وأنا مسؤول عما أقوله".

ودافع شكري عن اللجان التي تولت إدارة الزمالك في الأعوام الماضية، بقوله "إنها أنقذت النادي، خصوصًا لجنة حسين لبيب، بعد أن كانت هناك قضايا دولية ضده بـ250 مليون جنيه