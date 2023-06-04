محمود كهربا يقود هجوم الأهلي في التشكيل المتوقع أمام الوداد المغربي

يستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

نجح الأهلي في الوصول لنهائي دوري الأبطال بعدما تخطى عقبة الترجي التونسي بالفوز عليه ذهابا وإيابًا في نصف النهائي، في حين اقتنص الوداد بطاقة التأهل على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بعد التعادل معه سلبيًا في الذهاب وبنتيجة 2-2 في مواجهة الإياب.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إليو ديانج.

خط الهجوم:بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.