مقتل 25 شخصا على الأقل بعد هجمات على قرى نيجيرية

قتل مسلحون مجهولون 25 شخصا على الأقل في هجمات على قرى في مقاطعة كاتسينا-الا النيجيرية يوم السبت ،وذلك حسبما افادت تقارير رسمية.

وقال المتحدث باسم حكومة مقاطعة كاتسينا-الا ، تسار تارتور يوم السبت أن العديد من المدنيين الاخرين اصيبوا في الهجمات في ولاية بينو وسط البلاد.

وأضاف أنه تم أضرام النيران في العشرات من المنازل أيضا، وأكدت الشرطة وقوع الهجمات.

يذكر أنه تقع هجمات متكررة من جانب قطاع الطرق الذين ينهبون القرى ويسرقون الماشية ويقتلون ويختطفون المواطنين ،وذلك في وسط وشمال الدولة الواقعة في غرب افريقيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 220 مليون نسمة.

من ناحية اخرى تحدث هجمات متكررة من الجماعات الإسلامية المتشددة مثل بوكو حرام على المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.