كرم قصر السينما تحت رعاية وزارة الثقافة، الفنان حسن يوسف، بإشراف الفنان تامر عبدالمنعم، وسط حضور ابنته، والمخرج عادل عوض، والكثير من أصدقائه المقربين، والصحافة والإعلام.



وتحدث الفنان حسن يوسف، في الندوة المقامة لتكريمه، عن الفنان توفيق الدقن، قائلا: "من أعز أصدقائي، ولكن كان معتادا على شرب الخمور بشكل غير عادي، وهذا كان يسبب له مشاكل معي وفي عمله، فعند ذهابه إلى البيت كان يتلفظ بالسُباب على جميع الموجودين بالحي السكني، ويذهب إلى النوم، وعندما يستيقظ لا يفتكر أي شيء".



وأضاف: "قرر أبناء الدقن أن يبعدوا والدهم عن شرب الخمور، وخططوا لتصويره دون أن ينتبه وهو مخمور للغاية، وعندما استيقظ عرضوا له الفيديو وكان شكله مريبا، ومنذ هذه اللحظة قرر الابتعاد عن شرب الخمور للأبد".



جدير بالذكر أن آخر عمل فني شارك فيه حسن يوسف هو مسلسل "الضاهر" الذي عرض عام 2019، من بطولة محمد فؤاد، وفريال يوسف، ورغدة، وتامر عبدالمنعم، ومادلين طبر، وإنجي شرف، وأحمد منير، وأميرة هاني، وسميرة محسن، وعلاء زينهم، وعمر حسن يوسف، وعلاء مرسي، ومظهر أبوالنجا، وصبري عبدالمنعم، ودارين حداد، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.