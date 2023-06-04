متطوعو وزارة الرياضة بالأقصر يطلقون مشروع «مستقبلنا 4»

نفذ مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY، فعاليات مشروع "مستقبلنا 4"، بمحافظة الأقصر، وذلك من خلال تجميل ميادين والشواع، في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة من خلال المشاريع المختلفة بالوزارة، وحث الشباب على تقديم دورهم في خدمة المجتمع.

وانطلقت الفعالية بتجميل ميدان أبو الحجاج بمدينة الأقصر، من خلال تلوين وتجميل الحوائط وأعمدة الإنارة وزراعة الأشجار، حيث أن هذا المكان يتردد عليه السياح نظراً لموقعه المتميز، بالمحتفظة التي تمتلك ثلث آثار العالم.

وشارك في الافتتاح العديد من الكيانات الشبابية المختلفة "اتحاد شباب سوهاج- وشباب قادرون بالأقصر- وسند شباب الصعيد بالأقصر".

يدير شباب متطوعي وزارة الشباب والرياضة، بمحافظات الجمهورية تباعاً.