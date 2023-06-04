أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة ساهمت في مواجهة تعطل السفن

شدّد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على دور القناة الجديدة في مواجهة تبعات تعطل السفن في المجرى الملاحي، وذلك في أعقاب تعطل ناقلة نفط ضخمة في المجرى اليوم.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، إن قافلة الجنوب لم تتأثر بالعطل بسبب قناة السويس الجديدة، موضحا أن القناة الجديدة تُمكن الهيئة من التعامل السريع مثل هذه العوامل.



أضاف أن ثماني سفن فقط تعطلت من قافلة الشمال خلال إجراء عملية قطر السفينة المتعطلة، وهي العملية التي استغرقت 45 دقيقة فقط.



ونوه بأن الهيئة تقدم 28 خدمة ملاحية للسفن سواء في المجرى أو الموانئ، مؤكدا أن الفلسفة المسيطرة على هذا التوجه تتمثل في العمل تعظيم الموارد حتى لا يقتصر الأمر على مجرد عبور السفن.



من ناحية أخرى، أكّد ربيع أن العاصفة الجوية التي ضربت البلاد مؤخرا لم تؤثر على حركة الملاحة في المجرى الملاحي.



وشدد على أن كل السفن عبرت بسلام، موضحا أن الرؤية قد تتأثر نوعا ما لكن الخبرات المتراكمة تساعه في تسهيل عبور السفن في مثل هذه الأجواء المناخية الصعبة.