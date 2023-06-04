مبدعون يحصدون جوائز مسابقة عبد الستار سليم الأدبية

كشف الشاعر عبد الستار سليم، عن أسماء الفائزين بجائزة عبد الستار سليم للعام 2023، والتي جرى توزيعها في احتفال موسع، بالمركز الثقافي بأرض الجولف بمصر الجديدة، مساء الخميس الماضي.

وقد جاءت نتائج الجائزة كالتالي، في فرع النقد، فاز بالمركز الأول: الأمير صابر محمود (سوهاج)، المركز الثاني محمود رمضان الطهطاوي (سوهاج)، المركز الثالث، دعاء عبد المنعم فراج (بني سويف)، كما جرى تكريم الدراسات المميزة، خالد أبو العلا (مدينة السلام)، مصطفى جوهر (قنا)

أما في فرع «فن الواو»، فقد فاز بالمركز الأول فايز عبد العزيز حمزة قناوي إدفو - أسوان، المركز الثاني أحمد عويس محمد سليم نقادة - قنا، المركز الثالث أميرة سعد محمود سالم أسوان.

وفي فرع قصيدة العامية، فاز بالمركز الأول ريهام شمس الدين زاكر (الجيزة)، المركز الثاني محمد خالد الجوايدي (الزقازيق)، المركز الثالث شيماء أبو سمرة (الإسكندرية)، أما في فرع قصيدة الفصحى فقد فاز بالمركز الأول طارق محمود محمد (الإسكندرية)، المركز الثاني، يوسف قائد (اليمن)، المركز الثالث الدكتور عبد الله الشوربجي(طنطا).

يشار إلى أنه ققد شارك في إحياء الحفل، المنشد الدكتور أحمد سعد وفرقته ( ربابة، وكوَلَة، وإيقاع)، وغنى مجموعة من مربعات الشاعر عبد الستار سليم ، كما شارك في إحياء الحفل ، المطرب والملحن الفنان فايد عبد العزيز.

كما تم تكريم كلّ من: الإذاعي الكبير والشاعر السيد حسن، علياء يوسف مدير المركز الثقافي، المخرج إسماعيل الشيشيني الأمين العام (مخرج الحفل).

يشار إلى أن الجائزة متاحة لكل الأعمار من المبدعين، و قد جاءت لتشجيع المبدعين في داخل مصر، وفى شتى أنحاء بلدان العالم العربي، و تتسم بالشفافية والوقوف على مسافة متساوية من كل المبدعين.